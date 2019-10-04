Eylemlerde maske yasaklandı

Hong Kong'da Nisan ayından bu yana devam eden gösterilerde çatışmaların artması sonucunda, göstericilerin maske takmaları yasaklandı. Yasağı ilan eden Hong Kong lideri Carrie Lam, "Şiddet sona ermeli" açıklamasında bulundu.

Hong Kong'un lideri Carrie Lam bugün yapttığı basın toplantısında, halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasakladığını açıkladı. Lam ayrıca "şiddetin durması gerektiği" mesajını verdi.

Lam ayrıca, yasağın eylemlerin şiddeti üzerinde etkili bir caydırıcılığı olacağını söyledi ve "İnsanlar Hong Kong'un normale dönüp dönmeyeceğini soruyorlar. Hong Kong hala güzel yuvamızın olduğu yer mi?" ifadelerini kullandı.

Maskenin ardında bir fikir var

Hong Kong'daki Çin karşıtı protestoların liderlerinden Joshua Wong, yasağa Twitter’dan tepki gösterdi.Eylemcilere de ilham kaynağı olan ‘V for Vendetta’ filminde kullanılan meşhur maskelerin olduğu bir görselle birlikte yine filmde yer alan şu repliği paylaştı; “Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin ardında bir fikir var. Ve fikirler kurşun geçirmezdir.”

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.