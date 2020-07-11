Facebook insan haklarında sınıfta kaldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen ve WhatsApp, Instagram gibi dev sosyal medya uygulamalarının da çatı şirketi olan Facebook tarafından tutulan bağımsız denetçiler, şirketin insan hakları sorunlarıyla nasıl ilgilendiğini değerlendi ve bir rapor oluşturdu. Yaklaşık iki yıl süren denetleme, 100 sayfalık bir rapor haline getirildi. Uzun bir süre boyunca yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda Facebook’un nefret söylemi, seçmenlerin sindirilmesi ve diğer sorunlu içeriklerin yönetiminde oldukça tepkisel ve yavaş davrandığı kaydedildi.

TEPKİSEL VE BÖLÜK PÖRÇÜK

Raporda ayrıca, sitede paylaşılan bazı içeriklerin yol açtığı zararı önleme konusunda şirketin çabalarının yetersiz kaldığı belirtilirken bağımsız denetçiler sosyal medya devinin davranışlarını tanımlarken “Maalesef Facebook’un insan haklarına yaklaşımı çok tepkisel ve bölük pörçük” ifadelerini kullandı. Facebook’un aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudilerin karşı karşıya kaldığı örgütlü nefretle mücadeleye karşı daha fazla yatırım yapmaması da kusurlu bulundu. Son olarak insan hakları örgütlerindeki birçok kişinin yıllardır ayrımcılığa karşı mücadele ve ifade özgürlüğü gibi konularda Facebook’tan daha fazla çaba talep ettikleri ancak ümitlerini kaybetmiş ve usanmış oldukları ifade edildi.