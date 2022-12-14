Dünya Facebooka şiddete teşvik gerekçesiyle iki milyar dolarlık dava
AFRİKA

Facebook'a 'şiddete teşvik' gerekçesiyle iki milyar dolarlık dava

Başkent Nairobi merkezli sivil toplum kuruluşu Sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, Kenya'da şiddeti teşvik eden gönderilerin yayınlanmasına ve paylaşılmasına izin verdiği gerekçesiyle 2 milyar dolarlık tazminat davası açıldı. Davacıların avukatlarından yapılan açıklamada, Facebook'un, kullandığı algoritmayla nefret söylemini destekleyerek şiddet olaylarının yayılmasına yol açtığı ve yaşanan ölümlerden sorumlu olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Facebooka şiddete teşvik gerekçesiyle iki milyar dolarlık dava
Etiyopya

Başkent Nairobi merkezli sivil toplum kuruluşu Katiba Enstitüsü ile Etiyopyalı araştırmacılar Abrham Meareg ve Fisseha Tekle, Kenya Yüksek Mahkemesinde şiddeti teşvik eden, insanların ölümüne ve yerinden edilmesine yol açan gönderilerin paylaşılmasına izin verdiği için Facebook'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Davacıların avukatlarından yapılan açıklamada, Facebook'un, kullandığı algoritmayla nefret söylemini destekleyerek şiddet olaylarının yayılmasına yol açtığı ve yaşanan ölümlerden sorumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Etiyopya'da yaşanan iç çatışmalar sırasında bu platform üzerinden hedef gösterilip katledilen kişilerin yaşadıkları aktarıldı.

Irkçı söylemlerle hedef gösterilen bir kişi öldürüldü

Davacılardan Abrham Meareg, kimya profesörü babası Meareg Amare Abrha'nın, Tigray kökenli olmasından ötürü bazı kişilerce hedef gösterildiğini; bu gönderilerin, silinmesi talebine rağmen 2 gün boyunca dolaşımda kaldığını ve babasının öldürüldüğünü belirtti.

Tazminat ödenmesi talebinde bulundular

Davacılar, Facebook'tan nefret söylemi içeren gönderilerin durdurulması, yabancı dillerde yapılan paylaşımlar için yeterli sayıda içerik yöneticisinin çalıştırılması, nefret ve şiddet dilinden zarar görenler için 1,6 milyar dolarlık tazminat ödemesi ve sponsorlu paylaşımlarda da benzer zarara uğrayanlar için 400 milyon dolar tazminat ödemesi talebinde bulundu.

Afrika ülkelerinde yaygın kullanılan sosyal medya platformu Facebook, daha önce de özellikle Etiyopya'daki çatışmalar sırasında nefret söylemi içeren içerikleri engelleyemediği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Etiyopya'da isyancıların büyük çoğunluğu cepheden geri çekildi
DÜNYA
Etiyopya'da isyancıların büyük çoğunluğu cepheden geri çekildi

AB'de Meta'nın kişiselleştirilmiş reklamlarına yasak getirme hazırlığı
EKONOMİ
AB'de Meta'nın kişiselleştirilmiş reklamlarına yasak getirme hazırlığı
Veliler dikkat

Veliler dikkat

​Özel okul ücretleri için emsal niteliğinde karar.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Tunceli Belediyesinin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

Alman dergisi dünyada 799 kenti araştırarak seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

'Ormanın hayaleti' mobilya mağazasına girdi.

Herkes görmek için bölgeye geliyor.

'Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak.'

Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor
Ekonomi

Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor

Kripto para piyasaları peş peşe yaşanan iflaslar ile sarsılırken Binance cüzdanları üzerinden gerçekleşen 1.14 milyar dolarlık varlık çekimi paniğe yol açtı. Platformdan yüklü miktarda para çekilmesi üzerine açıklamada bulunan Binance CEO'su CZ, "Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde: Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde: Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, ''Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır'' ifadelerini kullandı. 'Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak' diyen Erdoğan, ''Üç ülkenin Doğu Batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Birlikte çalışmalı sınır geçişleri ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ya da vize ücretlerinin kaldırılması ya da düşürülmesi ticaret hacmimizi artıracaktır'' açıklamasında bulundu.
'İçeride ölü kadın var' ihbarı polisi şaşkına çevirdi: Gerçek bambaşka çıktı
Dünya

'İçeride ölü kadın var' ihbarı polisi şaşkına çevirdi: Gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan, "Bir mekanda ölü bir kadın yatıyor" ihbarı ortalığı karıştırdı. Olay yerine girerek galeri kapısını kıran polis karşılaştığı manzarayla adeta şoka uğradı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.