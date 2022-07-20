Facebook'tan Afganistan'a engel: Bütün hesaplarını kapattı

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Tercih Atlası başladı

Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri Atlas Vadi Kampüste başladı. 18 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan tanıtım günlerinde Fakülte ve bölümlerin yanı sıra, workshop ve projeler de tanıtılacak.