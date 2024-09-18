Facebook’tan Rus medyasına küresel yasak

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, "dış müdahale faaliyetleri" gösterdikleri gerekçesiyle haber ajansı Rossiya Segodnya ve devlet kanalı RT dahil bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını bildirdi. ABD basınındaki haberlere göre Meta, Rusya medyasının yasaklanmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Rus devlet medya kuruluşlarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bunlarla bağlantılı kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı. ABD Adalet Bakanlığı, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.