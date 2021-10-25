​Facebook’un Hindistan suçları ​

Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgeler ile Mark Zuckerberg’in kurucusu olduğu Amerikalı sosyal medya platformunun yol açtığı skandallar bir bir su yüzüne çıkıyor.

Yayınlanan yeni belgelerde, şirket tarafından Hindistan merkezli kullanıcıların, aşırı milliyetçiliğin empoze edildiği algoritma tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. Amerika New York Times ve The Wall Street Journal haberlerinde, Facebook’un en büyük pazarı olan Hindistan ile ilgili belgeleri ortaya çıkardı. Ortaya çıkan raporda bir Facebook araştırmacısının Hindistan’daki kullanıcıların nasıl bir algoritma ile karşı karşıya olduklarını tespit etmek için Şubat 2019’da yeni kullanıcı oluşturduğu yer alıyor.

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ALGORİTMAYLA YÖNLENDİRİYOR

Hindistan’ın Kerala kentinde yeni bir hesap açan Facebook araştırmacısı, Facebook’ta video izlemek, yeni sayfalara göz atmak ve gruplara katılmak için sosyal ağın algoritmaları tarafından oluşturulan önerileri takip etti.

Mark Zuckerberg

Times’ın haberine göre, hesabı oluşturduktan kısa süre sonra oluşturulan raporda, “Test kullanıcısının anasayfası kutuplaştırıcı milliyetçi içerik, yanlış bilgi, şiddet ve kanın olduğu bir akış haline geldi” ifadeleri kullanıldı.