Facia 74 yaşında

URANYUM KATKILI

İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD’nin 6 Ağustos’ta Japonya’nın Hiroşima, 9 Ağustos’ta da Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti. Yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturarak Hiroşima’nın yüzde 70’ini yok etti. Atom bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Dönemin Japonya İmparatoru Miçinomiya Hirohito, 15 Ağustos’taki mesajında “Savaşı sürdürmenin Japon milletini mahvedeceğini” belirterek ülkesinin koşulsuz teslim olduğunu ilan etti.

RADYOAKTİF YAĞMUR

Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti. Nagazaki’ye ise yerin 500 metre üzerinden atılan ve 22 bin TNT gücündeki bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü ve Nagazaki’nin yarısı yok oldu.

Korkunç yaralar açtı

Amerikalılar ölü sayısının 117 bin, Japonlar ise yarım milyona yakın olduğunu açıklarken, “Hibakuşa” ismi verilen mağdurlarda korkunç yaralar açıldı. Hiroşima’nın askeri üsler ve Nagazaki’nin ağır sanayi kuruluşları nedeniyle hedef seçildiği belirtiliyor. Ancak üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen ABD’nin neden atom bombası atarak savaşı sonlandırmayı tercih ettiği henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.