Dünya Failler hala koltuğunda
ASYA

Arakanlı Müslümanları küresel birliktelik kurtarır

Failler hala koltuğunda

“Özgür Rohingya Koalisyonu”nun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, soykırıma maruz kalan Arakanlı Müslümanların sorununu ancak küresel koalisyonun çözebileceğini söyledi. Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların ülkelerine gönderilmesini ‘intihar’ olarak tanımlayan Zarni, “Failler hala iktidarda” dedi.

Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlı Müslümanların haklarını savunan "Özgür Rohingya Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, Arakan sorununu, ancak geniş çaplı küresel bir koalisyonun çözebileceğini söyledi.

9 Aralık Soykırım Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Zarni, bölgedeki büyük devletlerin Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulme sessiz kaldığı belirtti.

Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni

GERİ DÖNÜŞLERİ İNTİHAR OLUR

Bangladeş’in ülkede 1 milyonu bulan Arakanlı mülteci sorununun çözümü için geniş çapta uluslararası ittifak kurmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Zarni, “Bangladeş hükümeti, Arakan’ın geleceğini belirlemek için başkent Dakka’da geniş çapta uluslararası bir konferans düzenleyerek uluslararası toplumu harekete geçirmeli” ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslüman’ın topraklarına dönüşüne ilişkin planı, Holokost mağdurlarının Auschwitz’deki gaz odalarına geri gönderilmesine benzeterek, “Bu bir intihar çünkü failler hala iktidarda” açıklamasını yaptı.

  • Arakanlı 15 kadına dikiş makinesi
  • Avrupa Yetim-Der, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşamlarını sürdüren Arakanlı kadınlar için dikiş nakış kursu açtı. Kutupalan kampında ülkelerindeki zulümden kaçan 3 bin Arakanlıya yardım eli uzatan dernek, kadınları üretime yönlendirmek için çeşitli projeleri uygulamaya başladı. Kursu tamamlayan 15 kadına dikiş makinesi hediye edildi.

Eşleri katledilen Arakanlı kadınlar
FOTOĞRAF 11
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21 yaşındaki Sabikul Nahar'ın köyüne bomba atılmış. Kocası patlamada ölmüş, kendisi karnından yaralanmış .Evdeki malları ve hayvanları askerler tarafından yakılmış. Bu olaylardan 3 gün sonra Bangladeş'e kaçmış.
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Nur Hatun 62 yaşında. Myanmar’da evleri yakılmış. Kocası ve 7 çocuğunun hepsi öldürülmüş. Diğer kadınlarla birlikte ormana kaçmış. 3 gün ormanda saklanmış. Daha sonra günlerce yürüyerek Bangladeş’e ulaşmış. Tüm ailesinin yok olduğunu ifade eden yaşlı kadın gidecek hiçbiryeri olmadığını söylüyor.
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26 yaşındaki Hasime Hatun'un eşi askerler tarafından öldürülmüş. Çocuğuyla birlikte 3 aydır Bangladeşteki sığınmacı kampında yaşıyor.
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21 yaşındaki Dilvara'nın yaşadığı Mondu adlı köy yakılmış. Kocası ve küçük oğlu bu yangında ölmüş. Ablası ve ablasının eşiyle kaçarak Bangladeş'e gelmiş.
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Şatara Begum 32 yaşında. Kocası ile 12 ve 7 yaşındaki iki çocuğu kaçarken vurularak öldürülmüş. Myanmar’daki tüm malları yakılmış. “İki ay boyunca bekletildikleri yerde kendilerine çok kötü davranılmış ve grupta bulunan kadınlar ve çocuklar muz ağacının yapraklarını yiyerek beslenmişler.
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25 yaşındaki Nunnahar kocasıyla birlikte Myanmar’dan kaçarken kocası Myanmar askerleri tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş. Bebeğiyle birlikte tek başına Bangladeş'e gelerek sığınmış.
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35 yaşındaki Zübeyre kocası ve çocuklarıyla birlikte Myanmar’dan kaçarken yolda saldırıya uğramışlar. Kocası bıçaklanarak öldürülmüş. Geldikleri gruptan pek çok kişi de güneş altında aç susuz günlerce askerler tarafından etrafı duvarla çevrili bir yerde tutulduğu için hayatını kaybetmiş.
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32 yaşındaki Tahara'nın kocası Myanmardaki olaylar sırasında askerler tarafından vurulmuş. Çocuklarıyla birlikte Bangladeş'e kaçan grupların arasında sınırı geçerek sığınmacı kampına gelmiş. 3 aydır burada ve geri dönmek istemiyor.
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Firuze 65 yaşında. Askerler kocasını ve iki oğlunu öldürmüş. Ölen çocukları 20 ve 30 yaşlarındaymış. Evlerindeyken saldırıya uğramışlar ve bıçaklanarak öldürülmüşler. Bir kızı, kızının kocası ve iki torunuyla birlikte Bangladeş'e kaçmış.
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28 yaşındaki Şangidanın kocası ve kocasının kucağındaki 1,5 yaşındaki bebeği kaçış sırasında askerlerin açtığı ateşte vurularak hayatını kaybetmiş. Tüm mallarına ve hayvanlarına el konulduğunu söyleyen Şangida geri dönmek istemiyor.
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Eşleri Katledilen Arakanlı Kadınlar
Eşleri katledilen Arakanlı kadınlar
Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e gelen Arakanlı Müslümanların büyük bir kısmını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Pek çok kadın eşlerini kaçış öncesinde ya da Bangladeş'e kaçış sırasında kaybetti.
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