Failler hala koltuğunda

Arakanlı Müslümanların haklarını savunan "Özgür Rohingya Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, Arakan sorununu, ancak geniş çaplı küresel bir koalisyonun çözebileceğini söyledi.
9 Aralık Soykırım Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Zarni, bölgedeki büyük devletlerin Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulme sessiz kaldığı belirtti.
GERİ DÖNÜŞLERİ İNTİHAR OLUR
Bangladeş’in ülkede 1 milyonu bulan Arakanlı mülteci sorununun çözümü için geniş çapta uluslararası ittifak kurmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Zarni, “Bangladeş hükümeti, Arakan’ın geleceğini belirlemek için başkent Dakka’da geniş çapta uluslararası bir konferans düzenleyerek uluslararası toplumu harekete geçirmeli” ifadelerini kullandı.
Arakanlı Müslüman’ın topraklarına dönüşüne ilişkin planı, Holokost mağdurlarının Auschwitz’deki gaz odalarına geri gönderilmesine benzeterek, “Bu bir intihar çünkü failler hala iktidarda” açıklamasını yaptı.
Arakanlı 15 kadına dikiş makinesi
Avrupa Yetim-Der, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşamlarını sürdüren Arakanlı kadınlar için dikiş nakış kursu açtı. Kutupalan kampında ülkelerindeki zulümden kaçan 3 bin Arakanlıya yardım eli uzatan dernek, kadınları üretime yönlendirmek için çeşitli projeleri uygulamaya başladı. Kursu tamamlayan 15 kadına dikiş makinesi hediye edildi.