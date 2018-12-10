Failler hala koltuğunda

Şatara Begum 32 yaşında. Kocası ile 12 ve 7 yaşındaki iki çocuğu kaçarken vurularak öldürülmüş. Myanmar’daki tüm malları yakılmış. “İki ay boyunca bekletildikleri yerde kendilerine çok kötü davranılmış ve grupta bulunan kadınlar ve çocuklar muz ağacının yapraklarını yiyerek beslenmişler.