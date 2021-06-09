Dünya Fakültelerinin meslek okuluyla birleştirilmesini istemeyen Çinli öğrenciler dekanı alıkoydu
ASYA

Fakültelerinin meslek okuluyla birleştirilmesini istemeyen Çinli öğrenciler dekanı alıkoydu

Çin'de öğrencileri garip bir protesto gerçekleştirdi. Fakültelerinin meslek okulu ile birleştirilmesini protesto eden öğrenciler, fakülte dekanını 30 saat boyunca alıkoydu.

Haber Merkezi AA
Fakültelerinin meslek okuluyla birleştirilmesini istemeyen Çinli öğrenciler dekanı alıkoydu
Fakültelerinin meslek okuluyla birleştirilmesini istemeyen Çinli öğrenciler dekanı alıkoydu.

Çin’de, fakültelerinin meslek okulu ile birleştirilmesini protesto eden öğrenciler, fakülte dekanını 30 saat boyunca alıkoydu.

Ciangsu eyaletine bağlı Dangyang kenti Kamu Güvenliği Bürosu’nun ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo’dan paylaştığı açıklamaya göre Nancin Normal Üniversitesi Congbey Fakültesi’nden kalabalık bir grup öğrenci, Çin Eğitim Bakanlığının aldığı "fakültenin bir meslek okuluyla birleşmesi" planını protesto etti.

30 SAAT ALIKONULDU

Öğrenciler, planın iptal edilmesini talep ederek Congbey Fakültesi’nin Çang soyadlı dekanını 30 saat boyunca alıkoydu.

BBC’nin haberine göre polis öğrencilere cop ve biber gazıyla müdahale ederek, dekanı protestocuların elinden aldı.

Müdahale sonucu bir öğrenci yaralandı.

Protesto, Çin Eğitim Bakanlığının 6 Haziran’da üniversiteler tarafından fonlanan ve devlet desteği almayan bağımsız fakültelerin meslek okullarıyla birleştirileceğini açıklamasının ardından geldi.

Öğrenciler söz konusu uygulama nedeniyle okullarının eğitim kalitesi ve itibarının azalacağından endişe duyuyor.

Çin’de son günlerde Bakanlığın kararına tepkiler, bazı üniversitelerde protesto düzenleyerek veya ilgili makamlara dilekçe vererek gösteriliyor.

Çin’den ABD’ye Covid-19 tepkisi: Çin'i karalama kampanyanız Irak yalanınıza benziyor
DÜNYA
Çin’den ABD’ye Covid-19 tepkisi: Çin'i karalama kampanyanız Irak yalanınıza benziyor
Abone Ol Google News
Esenyurtta mavi su kabusu

Esenyurt'ta mavi su kabusu

Rögarlardan fışkırdı, vatandaşları tedirgin etti.
Haliçte köpek balığı

Haliç'te köpek balığı

​İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.
İlk kazma 26 Haziran'da

İlk kazma 26 Haziran'da

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

​Yüzlerce biçerdöver aynı anda araziye girdi

​Milyonlarca kişinin borçları yapılandırılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.