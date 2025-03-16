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Fanatik Yahudiler Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler Aksa'ya baskın düzenledi

13:0216/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Siyonistler Aksa'nın avlusunda ritüeller gerçekleştirdi.
Siyonistler Aksa'nın avlusunda ritüeller gerçekleştirdi.

İsrail’deki işgalci Yahudilerden oluşan kalabalık bir grup Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Polis korumasında avluya giren işgalciler, ritüeller gerçekleştirdi.

Siyonist işgalciler, sözde Purim Bayramını kutlamak için Mescid-i Aksa’ya saldırdı. Sayılarının 600’e yakın olduğu açıklanan Yahudiler, İsrail polisi koruması altında girdiği avluda ritüeller gerçekleştirdi.
Fanatik yahudiler, hem çevredeki Müslümanları rahatsız etmek hem de kışkırtmak için avluda tur attı.


#Mescidi Aksa
#Kudüs
#İsrail

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