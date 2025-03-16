Fanatik Yahudiler Aksa'ya baskın düzenledi

Siyonistler Aksa'nın avlusunda ritüeller gerçekleştirdi.
İsrail’deki işgalci Yahudilerden oluşan kalabalık bir grup Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Polis korumasında avluya giren işgalciler, ritüeller gerçekleştirdi.
Siyonist işgalciler, sözde Purim Bayramını kutlamak için Mescid-i Aksa’ya saldırdı. Sayılarının 600’e yakın olduğu açıklanan Yahudiler, İsrail polisi koruması altında girdiği avluda ritüeller gerçekleştirdi.
Fanatik yahudiler, hem çevredeki Müslümanları rahatsız etmek hem de kışkırtmak için avluda tur attı.
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