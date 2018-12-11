Dünya FARCın silahları parke taşı oldu
AMERİKA

FARC’ın silahları parke taşı oldu

FARC’ın silahları parke taşı oldu

Ülkede yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalarını bitiren anlaşmanın, silahların anıt yapılması şartı, zemini FARC'ın eritilen silahlarından yapılan parke taşlarıyla döşeli "Fragmentos" isimli sanat alanı ile yerine getirildi. Başkent Bogota'daki Fragmentos'un açılışına FARC lideri Londono'nun yanı sıra Kolombiya siyasetinden ve sanat dünyasından isimler katıldı.

AA
Başkent Bogota'nın Belen semtinde harabe bir bölgeye inşa edilen Fragmentos’un tabanına eritilen FARC silahlarından yapılan 1300 parke taşı döşendi.
Başkent Bogota'nın Belen semtinde harabe bir bölgeye inşa edilen Fragmentos’un tabanına eritilen FARC silahlarından yapılan 1300 parke taşı döşendi.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) teslim alındıktan sonra eritilen silahlar, savaşın bitmesini simgeleyen "Fragmentos" (Parçalar) isimli yapının tabanına parke taşı olarak döşendi.

Hükümet ve FARC arasındaki barış anlaşmasında yer alan ve örgütün silahlarının anıta çevrilmesi şartı, Kolombiyalı sanatçı Doris Salcedo'nun "anıt karşıtı bir yapı" olarak nitelediği Fragmentos ile yerine getirildi.

  • Sanatçı Salcedo, açılışta yaptığı konuşmada eserinin, "Kolombiyalıların barbar olmadığını, cinayetlerin, intikamların yer aldığı bir tarihi sürdüremeyecekleri ve farklılıklarını şiddet kullanmadan konuşarak çözeceklerinin" bir kanıtı olduğunu söyledi.

AA

"Sovyetler Birliği ve Mussolini İtalyasında çok kullanılan anıtların, bir unutma biçimi" olduğunu ve geçen yüzyılda kaldığını savunan Salcedo, "Burası bir anıt değil bilakis anıt karşıtı bir alan." dedi. Salcedo, FARC'la yaşanan çatışmaların yarım yüzyıldan fazla sürdüğünü hatırlatarak, Fragmentos'un da yarım yüzyıldan fazla kullanılacağını kaydetti.

Fragmentos'a her yıl Kolombiya'dan ve Kolombiya dışından 2 sanatçının davet edileceğini belirten Salcedo, "Bu sanatçılar ve eserleri hangi ideolojiden olursa olsun bu zemin üzerinde eserlerini sergileyecek. Burası düşman ideolojilerin bir araya gelip konuşabileceği ve savaşın sonunun geldiğini sanatla tasdikleyebileceğimiz bir yerdir." diye konuştu.

Fragmentos

Başkent Bogota'nın tarihi ve kamu binalarının bulunduğu Belen semtinde harabe bir bölgeye inşa edilen Fragmentos’un tabanına eritilen FARC silahlarından yapılan 1300 parke taşı döşendi.

Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılacak yapının avlularında, savaşın ülkeye verdiği tahribatı simgelemesi için buradaki harabelerin kalıntıları bırakıldı. Harabe bölgedeki eser ayrıca dışarıdan bakıldığında da görülmeyecek şekilde tasarlandı. Salcedo, eseri ile alakalı yerel medyaya verdiği mülakatta, silahların anıt olmasını değil Kolombiyalılar tarafından üzerine basılmasını istediğini belirtmişti.

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AA

Açılışa FARC lideri de katıldı

Fragmentos'un açılışına Kolombiya Kültür Bakanı Carmen Ines Vasquez ve siyaset dünyasından birçok isim katılırken, eski FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono en dikkat çeken figürler arasında yer aldı. Bakan Vazques ve sanatçı Salcedo ile yapıyı gezen, "Timochenko" ismiyle de bilinen FARC lideri Londono, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlardan yapılmış zeminde yürümenin heyecan verici olduğunu söyledi.

ABD ve Küba beklemede

Barış anlaşması eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono arasında 24 Kasım 2016’da Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosunda imzalanmıştı. FARC'ı, silahlarını teslim edip siyasi partiye dönüştüren anlaşma gereği ABD ve Küba'da da anıt inşa edilecek.

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