Fas beşik gibi: Korkutan bir deprem daha

Fas’ta 8 Eylül'de 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Fas Jeoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.
Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.
- Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
Fas'ta meydana yıkıcı depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas İçişleri Bakanlığı son olarak, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirdi. 6 Şubat depremleri yaşandığında Türkiye’ye yardıma gelen İspanyol ekipten itfaiyeci Juan Lopez “Burada, evler taşlardan yapılıyor. Türkiye’de çelikten yapılıyorlardı ve çok daha kuvvetlilerdi. Burada kimseyi bulamayacağız” ifadelerini kullandı. Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan aileler için, depremin merkez üssü olan El-Huz'a yakın bölgede çadır kentler kuruldu. Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerde depremzedelere barınma, giysi ve gıda desteği sağlıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 100 milyon İsviçre frangı (104 milyon euro) maddi destek için yardım çağrısında bulundu.
Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ kurtulanlar yakınlarının kaybı nedeniyle kurtulduklarına sevinemezken artçı sarsıntılar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Öte yandan yaralananlar için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Marakeş kan merkezi önünde yoğunluk oluşturdu. Fas'ta yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime de ara verildi.