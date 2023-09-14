|
Dünya

Fas beşik gibi: Korkutan bir deprem daha

Fas’ın Marakeş kenti yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10:19 . 14/09/2023 الخميس
AA
Fas’ta 8 Eylül'de 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Fas’ta 8 Eylül'de 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Fas Jeoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.

Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.

  • Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.

Fas'ta depremin beşinci gününde umutlar tükeniyor: İspanyol ekipten dikkat çeken Türkiye yorumu
Fas'ta depremin beşinci gününde umutlar tükeniyor: İspanyol ekipten dikkat çeken Türkiye yorumu

Fas'ta meydana yıkıcı depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas İçişleri Bakanlığı son olarak, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirdi. 6 Şubat depremleri yaşandığında Türkiye’ye yardıma gelen İspanyol ekipten itfaiyeci Juan Lopez “Burada, evler taşlardan yapılıyor. Türkiye’de çelikten yapılıyorlardı ve çok daha kuvvetlilerdi. Burada kimseyi bulamayacağız” ifadelerini kullandı. Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan aileler için, depremin merkez üssü olan El-Huz'a yakın bölgede çadır kentler kuruldu. Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerde depremzedelere barınma, giysi ve gıda desteği sağlıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 100 milyon İsviçre frangı (104 milyon euro) maddi destek için yardım çağrısında bulundu.


#Fas
#Deprem
#Afrika
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat Egea Limited Sedan-Cross Modelleri Fiyatı ve Özellikleri