Dünya Fas ile Cezayirin arasına Fransa girdi
AFRİKA

Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi

Kuzey Afrika’daki iki komşu Fas ve Cezayir, karşılıklı büyükelçileri geri çekecek derecede ciddileşen bir krize savruldu. İplerin neden koptuğuna dair bütün sorularda, parmaklar tek bir ülkeye işaret ediyor: Afrika’da eski hegemonyasını sürdürmekte zorlanan Fransa.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi ​
Fas ve Cezayir, karşılıklı büyükelçileri geri çekecek derecede ciddileşen bir krize savruldu.

Kuzey Afrika’nın iki güçlü komşusu Fas ve Cezayir, geçtiğimiz ağustos ayında karşılıklı büyükelçileri geri çekecek derecede ciddileşen bir krizin içine savruldu. Sonraki süreçte sert açıklamalarla ve suçlamalarla gittikçe derinleşen krizin yakın dönemde çözüme kavuşması beklenmiyor. İplerin neden koptuğuna dair bütün sorularda, parmaklar tek bir ülkeye işaret ediyor: Fransa. Özellikle Fas’ı Cezayir’e karşı kışkırtan Paris yönetiminin, Fransa’ya cephe alarak kendi ekonomik, kültürel ve siyasi bağımsızlığını daha da pekiştirmek isteyen bu eski sömürgesinden intikam almak istediği belirtiliyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, Fransızların sömürge yıllarında işlediği suçlarla ilgili resmi özür talebi, Paris’te öfkeye neden olmuştu. Geri adım atmayan Tebbun, Arapça’nın resmi yazışma dili olarak Fransızca’nın yerine ikame edilmesi direktifini de vererek, Cezayir hükümetinin kararlılığını gösterdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, Fransızların sömürge yıllarında işlediği suçlarla ilgili resmi özür talebi, Paris’te öfkeye neden olmuştu. Geri adım atmayan Tebbun, Arapça’nın resmi yazışma dili olarak Fransızca’nın yerine ikame edilmesi direktifini de vererek, Cezayir hükümetinin kararlılığını gösterdi.

CEZAYİR’İN ADIMLARI

Cezayir, geçtiğimiz aylarda attığı art arda adımlarla, ülkenin Fransız sömürgesi yıllarından kalma acı dolu şuur altını silmek için önemli hamleler yaptı. Fransa’da resmî özür talep ederek Paris hükümetini şaşkına çeviren Cezayir, ardından devlet dairelerinde Fransızca’nın yerine Arapça’nın yeniden ikame edileceğini duyurdu. Fransa’nın Cezayir’de meydana getirdiği ağır kültürel tahribatın telafisi anlamına gelen bu önemli adım, elbette Fransızların dikkatinden kaçmadı.

Fas Kralı Altıncı Muhammed, Cezayir’le patlak veren diplomatik ve siyasi krizin ardından, ülkesinin hem Fransa hem de İspanya ile ilişkileri daha da geliştireceğini kaydetti. Fas, İsrail’i tanıma karşılığında, Batı Sahra sorununda ABD’nin de yakın desteğini kazanmıştı.
Fas Kralı Altıncı Muhammed, Cezayir’le patlak veren diplomatik ve siyasi krizin ardından, ülkesinin hem Fransa hem de İspanya ile ilişkileri daha da geliştireceğini kaydetti. Fas, İsrail’i tanıma karşılığında, Batı Sahra sorununda ABD’nin de yakın desteğini kazanmıştı.

İSPANYA DA DEVREDE

Öte yandan, Fransa’yla birlikte İspanya’nın da Kuzey Afrika’daki mevcut gerilimi kendi lehine çevirmek için devreye girdiği kaydediliyor. Fas Kralı Altıncı Muhammed nezdinde sürdürülen girişimler sonucu, Cezayir’le ilişkilerin bozulmasıyla ortaya çıkan ekonomik zararı giderme noktasında İspanyolların kolları sıvadığı vurgulanıyor. Fas’ın kuzey sahillerinde bazı bölgeleri hâlâ kontrolü altında tutan İspanya’nın, krizde Cezayir’e karşı Fas’ı desteklemesi de siyasi gözlemciler tarafından dikkat çekici bulunuyor.

Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
DÜNYA
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor

Cezayir-Fas krizinin dinamikleri
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Cezayir-Fas krizinin dinamikleri
Fenerbahçe ligde kazanamıyor

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

F.Bahçe, son dakikada atılan penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.
Kadıköyde yeniden istifa sesleri

Kadıköy'de yeniden istifa sesleri

Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.
Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil.

Galatasaray'dan <br>kritik kayıp

Galatasaray'dan
kritik kayıp

Zirve ile arasındaki puan farkı '9' oldu.

​7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı
Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı
Gündem

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı

İstanbul Başakşehir Belediyesi’nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı yaşandı. Yeni nesil haberciliğin merkezi olacak okulda deneyimli gazeteciler, muhabirlik ve editörlük alanındaki deneyimlerini kursiyerlere aktaracak.
Bakan Akar 'Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32 bin 859
Gündem

Bakan Akar 'Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32 bin 859

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek, “Böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır ama böylesine büyük bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.