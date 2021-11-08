​Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi ​

Kuzey Afrika’nın iki güçlü komşusu Fas ve Cezayir, geçtiğimiz ağustos ayında karşılıklı büyükelçileri geri çekecek derecede ciddileşen bir krizin içine savruldu. Sonraki süreçte sert açıklamalarla ve suçlamalarla gittikçe derinleşen krizin yakın dönemde çözüme kavuşması beklenmiyor. İplerin neden koptuğuna dair bütün sorularda, parmaklar tek bir ülkeye işaret ediyor: Fransa. Özellikle Fas’ı Cezayir’e karşı kışkırtan Paris yönetiminin, Fransa’ya cephe alarak kendi ekonomik, kültürel ve siyasi bağımsızlığını daha da pekiştirmek isteyen bu eski sömürgesinden intikam almak istediği belirtiliyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, Fransızların sömürge yıllarında işlediği suçlarla ilgili resmi özür talebi, Paris’te öfkeye neden olmuştu. Geri adım atmayan Tebbun, Arapça’nın resmi yazışma dili olarak Fransızca’nın yerine ikame edilmesi direktifini de vererek, Cezayir hükümetinin kararlılığını gösterdi.

CEZAYİR’İN ADIMLARI

Cezayir, geçtiğimiz aylarda attığı art arda adımlarla, ülkenin Fransız sömürgesi yıllarından kalma acı dolu şuur altını silmek için önemli hamleler yaptı. Fransa’da resmî özür talep ederek Paris hükümetini şaşkına çeviren Cezayir, ardından devlet dairelerinde Fransızca’nın yerine Arapça’nın yeniden ikame edileceğini duyurdu. Fransa’nın Cezayir’de meydana getirdiği ağır kültürel tahribatın telafisi anlamına gelen bu önemli adım, elbette Fransızların dikkatinden kaçmadı.

REKLAM

Fas Kralı Altıncı Muhammed, Cezayir’le patlak veren diplomatik ve siyasi krizin ardından, ülkesinin hem Fransa hem de İspanya ile ilişkileri daha da geliştireceğini kaydetti. Fas, İsrail’i tanıma karşılığında, Batı Sahra sorununda ABD’nin de yakın desteğini kazanmıştı.

İSPANYA DA DEVREDE

Öte yandan, Fransa’yla birlikte İspanya’nın da Kuzey Afrika’daki mevcut gerilimi kendi lehine çevirmek için devreye girdiği kaydediliyor. Fas Kralı Altıncı Muhammed nezdinde sürdürülen girişimler sonucu, Cezayir’le ilişkilerin bozulmasıyla ortaya çıkan ekonomik zararı giderme noktasında İspanyolların kolları sıvadığı vurgulanıyor. Fas’ın kuzey sahillerinde bazı bölgeleri hâlâ kontrolü altında tutan İspanya’nın, krizde Cezayir’e karşı Fas’ı desteklemesi de siyasi gözlemciler tarafından dikkat çekici bulunuyor.

DÜNYA Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor