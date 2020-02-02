Fas Libya'da yalnızca UMH yönetimini tanıyor Fas'ın Libya'da yalnızca, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) meşru kabul ettiği belirtildi. Fas'ın UMH'ye tam destek verdiği belirtilen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre ülkenin tek meşru yönetiminin UMH olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi 02 Şubat 2020, 08:38 Son Güncelleme: 02 Şubat 2020, 08:42 AA