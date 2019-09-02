Faşist AfD yükselişte

Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerde aşırı sağcı parti AfD'nin oylarındaki artış dikkat çekti.

Saksonya'yı Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar, Brandenburg'u da Sosyal Demokratlar kazandı. Ancak iki parti de oy kaybederken, AfD her iki eyalette de sandıktan ikinci çıktı.

Saksonya’da CDU 7,3 puan kayıpla oyların yüzde 32’ini alarak birinci parti oldu. Eyalette CDU’nun koalisyon ortağı SPD ise oy kaybederek yüzde 7,7’de kaldı. Bu sonuçla, CDU-SPD koalisyonu eyalet parlamentosunda çoğunluğu kaybetti. AfD ise Saksonya’da bugüne kadar bir eyalet seçiminde en iyi sonucunu aldı. Oylarını 17,8 puan artıran partinin oranı yüzde 27,5’e yükseldi. AfD Brandenburg’da ise oylarını 11,3 artırarak 23,5 ile seçimlerden ikinci parti olarak çıktı.