Faşist yasada ilk adım atıldı

Dünya

Fransız gazeteci Jean Michel Aphatie, Fransa'nın sömürdüğü Cezayir'den özür dilemesi tartışmalarına ilişkin konuştu. Aphatie, "İşgal, sömürge ve savaş bunlar Cezayirlilerden bugün özür dilememiz için 3 iyi neden. Fransa'nın Cezayir'de 130 yıl boyunca yaptıkları tek kelimeyle utanç kaynağı." ifadelerini kullandı. "Cezayir" diye bir ülkenin Fransa'nın işgaliyle ortaya çıktığını belirten Aphatie, "Fransız ordusu bu toprakları işgali sırasında Avrupa'yı dahi ürperten bir vahşilik gösterdi" şeklinde konuştu.