Dünya Faşist yasada ilk adım atıldı
AVRUPA

Faşist yasada ilk adım atıldı

Faşist yasada ilk adım atıldı

Fransa’da Macron’un camileri ve Müslüman derneklerini baskı altına almayı hedefleyen faşist yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Tasarının şubat ayında meclise gelmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tasarıyı, “Cumhuriyet değerlerini savunmak amacıyla gelecek için bir yasa yapıyoruz” sözleriyle savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tasarının şubatta Ulusal Meclis’e sunulması bekleniyor.
Tasarının şubatta Ulusal Meclis’e sunulması bekleniyor.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 2 Ekim’de “İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak tanıttığı, gelen tepkiler üzerine “Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler” olarak değiştirilen faşist yasa tasarısı, Ulusal Meclis bünyesindeki özel komisyon tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet ilkelerini pekiştirmeyi amaçladığını savunduğu” yasa tasarısının Ulusal Meclis’teki özel komisyonda geniş çapta kabul edildiğini belirtti.

Macron
  • Tasarının şubatta Ulusal Meclis’e sunulması bekleniyor. Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler yasa tasarısı Fransa’daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği ve çok nadir gerçekleşen durumları kronik bir sorun gibi gösterme çabası taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Dayatmayı kabul etmiyoruz
DÜNYA
Dayatmayı kabul etmiyoruz

Evde eğitim özgürlüğü engelleniyor

Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor. Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa’da, ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelleyerek ülkedeki Müslüman toplumun eğitim seçimlerine de kısıtlama getiriyor.

'Sekülerlik eğitimi' zorunlu

  • Dini veya başka sebeplerle hastaların doktorlarını cinsiyete göre tercih etmesini yasaklayan tasarı ile muhalif görüşlerin “nefreti körükleyici paylaşımlar” adı altında değerlendirilip bastırılmasının önünü açıyor. Tasarı, ayrıca tüm kamu görevlileri için “sekülerlik eğitimini” zorunlu kılıyor.
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