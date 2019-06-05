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AFRİKA

Fas'ta bayram dolayısıyla 755 mahkuma ceza indirimi

Fas'ta bayram dolayısıyla 755 mahkuma ceza indirimi

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı münasebetiyle 755 mahkum için ceza indirimi kararı çıkardı.

Haber Merkezi AA
Fas Kralı 6. Muhammed.
Fas Kralı 6. Muhammed.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in bayram dolayısıyla 576'sı tutuklu, 179'u firari olmak üzere 755 mahkumun cezasının indirilmesine karar verdiği aktarıldı.

  • Açıklamada, 19 mahkum hakkında verilen müebbet hapis cezalarının düşürülerek süreli hapis cezasına dönüştürüldüğü, 2 kişi hakkında verilen idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrildiği, 1 kişinin kalan hapis cezasının affedildiği ve 554 kişi hakkında verilen hapis cezalarının ise azaltıldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, affın, aşırıcılık ve terör suçlarından hüküm giyen 11 kişi ile El-Huseyme ve Cerade bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı hapis cezasına çarptırılan 107 kişiyi de kapsadığı kaydedildi.

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