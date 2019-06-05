Fas'ta bayram dolayısıyla 755 mahkuma ceza indirimi

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in bayram dolayısıyla 576'sı tutuklu, 179'u firari olmak üzere 755 mahkumun cezasının indirilmesine karar verdiği aktarıldı.
- Açıklamada, 19 mahkum hakkında verilen müebbet hapis cezalarının düşürülerek süreli hapis cezasına dönüştürüldüğü, 2 kişi hakkında verilen idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrildiği, 1 kişinin kalan hapis cezasının affedildiği ve 554 kişi hakkında verilen hapis cezalarının ise azaltıldığı ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, affın, aşırıcılık ve terör suçlarından hüküm giyen 11 kişi ile El-Huseyme ve Cerade bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı hapis cezasına çarptırılan 107 kişiyi de kapsadığı kaydedildi.