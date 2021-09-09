Dünya Fasta genel seçimlerin galibi belli oldu
AFRİKA

Fas’ta genel seçimlerin galibi belli oldu

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel geçimlerin galibi, 97 sandalye ile koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) oldu.

Haber Merkezi AA
Fas’ta genel seçimlerin galibi belli oldu
Fotoğraf: Arşiv

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı. Leftit, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI’nın seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

  • Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetti.

Leftit, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.

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