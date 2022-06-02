Dünya Fasta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
AFRİKA

Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği belirtildi. Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fasta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Arşiv

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Macaristan’a da sıçradı
DÜNYA
Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Macaristan’a da sıçradı

Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?
GÜNDEM
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü

  • Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
  • Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
  • Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

DSÖ: Maymun çiçeği virüsünün salgına dönmesini beklemiyoruz
HAYAT
DSÖ: Maymun çiçeği virüsünün salgına dönmesini beklemiyoruz
Otomobil tarihinde devrim olacak

Otomobil tarihinde devrim olacak

Böylesi daha önce üretilmemişti: İnsan ömrünü geçecek nitelikte.
Okumadan imzaladı

Okumadan imzaladı

​17 yıldır mücadele veriyor.
Erdoğandan uzay çalışmalarını hedef alan Akşenere tepki: Bunlar dün İHAlarla da alay ediyordu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli terörle mücadele mesajı.

Ayak izi ve tüyünden tespit edildi.

PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

İki bin kişi katıldı

İki bin kişi katıldı

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı.

Böyle vahşet görülmedi

Böyle vahşet görülmedi

Boşandığı eşini diri diri yakmıştı: Mangal gibi canice izledi.

'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.