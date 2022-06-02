Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.

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Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.

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Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.