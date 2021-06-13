Fas’ta İsrail’e kalacak yer yok

İsrail’in bir süredir elçilik olarak kullanmak için Fas’ın başkenti Rabat’ta kiralık bina aradığı ancak henüz bir sonuca ulaşamadığı bildirildi. Haaretz gazetesi, sıkıntının sebebinin, Faslı mülk sahiplerinin İsrail elçiliğinin kullanımı için bina kiralamaya yanaşmaması olduğunu belirtti. Gazetenin haberine göre, uygun bulunan binaların sahipleri, kiracılarının İsrail büyükelçisi olmasını “İslam’a ihanet” olarak gördükleri için binalarını kiraya vermek istemiyorlar. Bu sebeple Fas’a atanan İsrail büyükelçisi David Govrin 6 aydır bir otelden çalışıyor. Aralık 2020’de Fas, İsrail’le kesilen ilişkilerini 20 yıl aradan sonra normalleştirmiş, karşılıklı büyükelçiler atanmış ve diplomatik ilişkiler yeniden başlamıştı. Rabat’ta 6 aydır kiralık yer bulamayan İsrail’in durumu Fas Kralı 6. Muhammed’e şikayet ettiği de haberde yer aldı.

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OYNAT 00:44 İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in kuzeyindeki Aida mülteci kampında bir futbol sahasına baskın düzenleyerek, 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İşgalci güçler, gözaltına alınan çocukları görüntülemeye çalışan kişiye müdahale etti. İşgalci İsrail güçleri, gazeteci olduğunu söyleyen kişinin görüntü almaması için askeri araçla çocukları gizlemeye çalıştı.



Gözaltına alınan Filistinli çocukların isimlerinin Omran Mahmoud Baraqa, Ahmed Zakaria Baraqa ve Abdullah Abu Sorour'un olduğu ifade edildi.









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