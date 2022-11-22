Dünya Fasta otobüs devrildi 11 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Fas'ta otobüs devrildi: 11 kişi hayatını kaybetti

Fas resmi ajansı MAP'ın Taza bölgesindeki yerel makamlara dayandırdığı haberine göre, Taza kentinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Fasta otobüs devrildi: 11 kişi hayatını kaybetti
Fas'ta trafik kazası

Fas resmi ajansı MAP'ın Taza bölgesindeki yerel makamlara dayandırdığı haberine göre, Taza kentinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Jandarma güçleri ile sivil koruma ekipleri olay yerine intikal etti, yaralılar çevre hastanelere nakledildi.

Ayrıca kazanın ardından jandarma güçleri, başsavcılığın gözetiminde kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fas'ta beş gün süren çalışmalardan acı haber geldi: Kuyuya düşen minik Rayyan vefat etti
FOTOĞRAF 14
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Fasın kuzeyindeki Şafşavan kentinde, 32 metre derinlikteki bir kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyanı kurtarmak için günler süren çalışmalar noktalandı.
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Kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik Rayyanın vefat ettiği açıklandı.
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5 yaşındaki çocuğun kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonu yapılmıştı.
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Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülmüştü.
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Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyordu.
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Rayyanın kurtarma operasyonundan fotoğraflar:
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Fas'ta beş gün süren çalışmalardan acı haber geldi: Kuyuya düşen minik Rayyan vefat etti
Fas Kraliyet Divanı, beş gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan beş yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.


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