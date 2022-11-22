Fas'ta otobüs devrildi: 11 kişi hayatını kaybetti

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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye’nin meşru hakkı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin terör operasyonlarıyla ilgili olarak "Türkiye’nin Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz." açıklamasında bulundu.