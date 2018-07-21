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AFRİKA

Fas'tan Türkiye çağrısı: İlişkileri güçlendirelim

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ü kabul eden Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Türkiye ile ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki
Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Türkiye ile ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Maliki, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ü başkent Rabat'ta kabul etti. Karşılıklı saygı ve dostluğun hakim olduğundan, iki ülkeyi birbirine bağlayan güçlü tarihi ilişkilerden övgüyle söz eden Maliki, ortak öneme sahip çeşitli konularda iki ülke arasındaki koordinasyon ve diyaloğun önemini vurguladı.

  • Görüşmede Maliki ayrıca Türkiye ile ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Büyükelçi Öz de Türkiye ile Fas arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek, iki ülkenin birbirlerine destek veren müttefikler olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında iş birliği için büyük fırsatlar olduğunu belirten Öz, Türk yatırımcıların Fas'ın istikrarı, stratejik konumu ve Afrika kıtasına açılması dolayısıyla bu ülkede yatırıma büyük önem verdiğini kaydetti.

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