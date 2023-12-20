|
Dünya

Fas'tan uluslararası topluma Gazze isyanı: Saldırıların durdurulamaması artık kabul edilemez

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Filistin yönetimine verdiği desteği vurgulayarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduramamasının artık kabul edilemez olduğunu söyledi

07:25 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre Burita, başkent Rabat'ın güneydoğusundaki Marakeş kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.


"Gazze Şeridi'ndeki durum artık beklemeye dayanamaz ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez ve hiçbir açıklaması yoktur." diyen Burita, ülkesinin her zaman ve koşulsuz olarak bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistin yönetiminin kendi halkının haklarını tesis etmek için yürüttüğü tüm çabaları desteklediğini vurguladı.


Filistinli sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini ve kalıcı bir ateşkesin zorunlu olduğunu, insani yardımın Filistinlilere sorunsuz ve yeterli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade eden Burita, Filistin halkının meşru hakları ile İsrail dahil tüm ülkelerin güvenlik ve emniyetini koruyan kalıcı bir barışın tesis edilmesi için gerçek bir duraklamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail'e tek taraflı eylemleri durdurması ve Filistin Yönetimi ile gerçek bir siyasi süreç başlatması çağrısında bulunan Burita, istikrarı sağlamanın tek çözümü olması dolayısıyla Filistin devleti kurulmadan, Filistin yönetiminin meşruiyeti güçlendirilmeden, mali ve siyasi olarak desteklenmeden bölgede istikrar ve barış olmayacağını vurguladı.




#Fas
#Filistin
#gazze
#israil
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı: Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti