Fas'tan uluslararası topluma Gazze isyanı: Saldırıların durdurulamaması artık kabul edilemez

Filistinli sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini ve kalıcı bir ateşkesin zorunlu olduğunu, insani yardımın Filistinlilere sorunsuz ve yeterli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade eden Burita, Filistin halkının meşru hakları ile İsrail dahil tüm ülkelerin güvenlik ve emniyetini koruyan kalıcı bir barışın tesis edilmesi için gerçek bir duraklamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.