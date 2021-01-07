Dünya FBI soruşturma başlattı Kanlı Kongre baskını araştırılıyor
AMERİKA

FBI soruşturma başlattı: Kanlı Kongre baskını araştırılıyor

ABD'de seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısına 4 kişinin öldüğü baskına ilişkin FBI, soruşturma başlatıldığını duyurdu. FBI'ın yaptığı açıklamada “FBI, Washington DC'de aktif olarak şiddeti kışkırtan kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler aranıyor. İsyan ve şiddeti içeren ipuçlar ve dijital medyada yayınlanan her türlü paylaşım delil kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
ABD’de Trump destekçilerinin Kongre binasını bastı.
ABD’de Trump destekçilerinin Kongre binasını bastı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısına 4 kişinin öldüğü baskına ilişkin FBI, ( iç güvenlik teşkilatı) soruşturma başlatıldığını duyurdu.

HER TÜRLÜ PAYLAŞIM İNCELENECEK!
ABD'de seçim gerilimi, kongre baskınıyla sonuçlandı. ABD'nin demokrasi tarihinde ilk kez yaşanan bu duruma dünyadan da birçok tepki geldi.4 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı baskın olayına ilişkin FBI ( iç güvenlik teşkilatı) resmi hesabından açıklamalarda bulundu. FBI'ın yaptığı açıklamada “FBI, Washington DC'de aktif olarak şiddeti kışkırtan kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler aranıyor. İsyan ve şiddeti içeren ipuçlar ve dijital medyada yayınlanan her türlü paylaşım delil kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca FBI resmi sitesinde fotoğraf veya video göndermek için iletişim kanalları da oluşturdu.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
FOTOĞRAF 23
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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
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CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına içerlenen NBC muhabiri Erdoğan’a hakaret etti
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Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına içerlenen NBC muhabiri Erdoğan’a hakaret etti
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmıştı. 4 kişinin öldüğü olayların başlamasının ardından Türkiye tarafından yapılan 'endişeliyiz' açıklaması, ABD'de yankı uyandırdı. 15 Temmuz gecesi 'Erdoğan Almanya'dan sığınma istedi' yalanını yayımlayan NBC kanalının muhabiri, Türkiye'nin 'endişeliyiz' açıklamasına “şok edicinin de ötesinde bir durum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.


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