Dünya FBIa siber saldırı Binlerce sahte mail gönderildi
AMERİKA

FBI’a siber saldırı: Binlerce sahte mail gönderildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) mail sistemi ele geçirildi. E-posta sistemine gerçekleştirilen siber saldırı sonrasında FBI’dan binlerce sahte mail gönderildiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
FBI’a siber saldırı: Binlerce sahte mail gönderildi
Foto/arşiv

ABD basınında FBI tarafından sorunun kısa süre içerisinde fark edilerek çözüldüğü aktarılan haberlerde, dün sabah yaşanan olaya ilişkin FBI tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı uzantılı mail adresleri tarafından gönderilen maillerin başlığında “Acil: Sistemdeki tehdit unsurları” yazdığı kaydedildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, “sabah saatlerinde @ic.fbi.gov uzantılı e-posta hesaplarından gelen sahte maillerden haberdar oldukları” ifade edildi. Açıklamada, halkın daha dikkatli olması ve maillere itibar etmemeleri istendi.

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