Dünya Ferreronun ofislerine salmonella baskını
AVRUPA

Ferrero'nun ofislerine 'salmonella' baskını

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine salmonella soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi. Avrupa'da nisan ayında salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

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Haber Merkezi AA
Ferreronun ofislerine salmonella baskını
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Belçika basınına göre, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasında üretilen çikolatalarla bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ALTI OFİSİNDE ARAMA

  • Operasyon kapsamında Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 ofisinde aramalar yapıldı. Baskın yapılan yerler arasında firmanın Arlon'daki fabrikası, Brüksel ofisi ve Lüksemburg'daki merkezi de yer aldı.

Polis ekiplerince, ofislerdeki bazı belge ve bilgisayarlara inceleme yapılmak üzere el konuldu.

  • Soruşturma kapsamında Ferrero yönetiminin salmonellanın yayılmasında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı ve firmanın gıda zinciri kurallarını ihlal edilip etmediği belirlenecek.

ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Avrupa'da nisan ayında salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

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