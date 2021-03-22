Dünya Fesih hayallerini yıkmış
AMERİKA

Fesih hayallerini yıkmış!

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshi en çok ABD’yi üzdü! Türkiye konusunda şimdiye kadar suskun kalmayı tercih eden ABD Başkanı Biden, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshi en çok ABD’yi üzdü! Türkiye konusunda şimdiye kadar suskun kalmayı tercih eden ABD Başkanı Biden, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır” yorumunu yaptı.

ELÇİDEN İLGİNÇ ZAMANLAMA

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield sözleşmenin feshi ve Merkez Bankası’ndaki değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanmasına saatler kala tartışılan bir açıklama yapmıştı. ABD elçisi, “Merkez Bankası bağımsızı olmalı. LGBT topluluklarına yönelik söylemler olumsuz bir algı yaratıyor” ifadelerini kullanmıştı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de sözleşmenin feshi için “Bu büyük bir geri adım. Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde kadınların korunmasını riske attığı için üzücü” iddiasında bulundu.

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