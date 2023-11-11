Festivaldeki ‘sivilleri’ de İsrail öldürmüş

İşgalci güç “Hamas sivilleri öldürdü” propagandasıyla Gazze’de soykırımı meşrulaştırmaya çalışırken, İsrail basını katliamcı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başını ağrıtacak bir habere imza attı. Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında Filistinli direnişçilere müdahale eden İsrail savaş helikopterlerinin, İsrailli siviller ile direnişçiler arasında hedef gözetmediği bildirildi. Ordu kaynaklarından alınan görüntülerle desteklenen haberde, işgalci ordunun, Filistinli direnişçilerle İsrailliler arasında seçici hedef gözetmeye, müdahalenin sonraki anlarında başladığını iddia etti. Böylece bu süre zarfında İsrail ordusunun helikopterlerle kendi vatandaşlarına karşı adeta bir kıyım gerçekleştirdiği ortaya kondu. Netanyahu ise bu bilgiyi kamuoyundan gizleyerek Gazze’deki katliamlarını devam ettirdi.

Sivillere ağır silahlarla ateş açtı

Haberde, İsrail ordusunun 9 Ekim’de X sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler de kullanıldı. Müdahale anına ait görüntülerde bölgeden kaçmaya çalışanlara ve araçlara savaş helikopterlerinden ağır silahlarla ateş açıldığı görülüyor. Apache helikopterlerinin ana filosu Gazze Şeridi’ne daha yakın olan Ramon Hava Üssü’nde konuşlanmış olsa da ilk helikopterlerin saldırının başlamasından yaklaşık bir saat sonra bölgeye ulaştığı belirtilen haberde, helikopterlerin Gazze sınır çitlerindeki boşluklardan İsrail tarafına giren direnişçileri durdurmayı hedeflediği kaydedildi.

Direnişçileri ayıramadı

Haberde, İsrailli pilotların, direnişçiler ve İsrailli siviller arasında ayrım yapmakta yaşadıkları zorluk nedeniyle durumun karmaşık hale geldiği iddia edilirken, müdahalede önceliğin sınırdan İsrail tarafına giren direnşçilerin akınını durdurmaya verildiği öne sürüldü. Haberde, “Sızan binlerce kişiye yönelik saldırıların başlangıçtaki hızı şaşırtıcıydı, pilotlar sonunda saldırılarını yavaşlattı ve hedefleri titizlikle seçti” iddiasına yer verildi.

Üstlerinden emir almadan vurdular

İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin, haberde şu ifadeler kullanıldı: “Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi.”

Sivil bölgelere füze attı

Yedioth Ahronoth’un haberinde, İsrail güçlerine ait 28 saldırı helikopterinin yoğun çatışmaların yaşandığı gün boyunca yüzlerce 30 mm top mermisi ve Hellfire füzesiyle çatışma bölgelerini ateş altına aldığı kaydedildi.

WhatsApp’tan hedef gönderdiler

İlk günkü hava operasyonlarının net bir organizasyondan yoksun olduğu savunulan haberde, “Ancak helikopter pilotları zorlu ve kaotik gökyüzünde çözümler buldular. Ateş koordinasyonunun ve hedeflerin belirlenmesinin önemli bir kısmı, pilotlara kara kuvvetlerinden telefon görüşmeleri ya da WhatsApp görüntüleri yoluyla geliyordu” iddiasına yer verildi.

Netanyahu rehineleri hiçe saydı

Gazze’de soykırıma girişen işgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, savaş ajandasını sürdürebilmek için kendi vatandaşlarının canını da hiçe saydığı ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesi, Netanyahu’nun rehineler karşılığında ateşkes anlaşmasını yönelik bir anlaşmayı reddettiğini ve Gazze’ye yönelik saldırıları sürdürdüğünü ortaya koydu. Müzakere hakkında bilgisi olan kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmelerin 27 Ekim’e kadar sürdüğü ve çocuk, kadın, yaşlı ve hasta rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 5 gün sürecek bir ateşkesi ön gördüğü belirtildi. Ancak Netanyahu, Gazze’ye kara saldırısı başlatabilmek için bu teklifleri geri çevirdi. Gazze’ye yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana çok sayıda İsrailli Tel Aviv’de protestolar düzenleyerek hükümetin rehinelerin hayatını öncelemesini istiyor.















