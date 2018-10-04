FETÖ Bosna Hersek'te darboğazda

Bosna Hersek'te daha önce "Bosna Sema" adı altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı eğitim kurumuna ait gayrimenkullerin satışına ilişkin hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

Bosna Hersek'te haftalık olarak çıkan "Stav" dergisinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından iki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan bu kurumun yaşadığı darboğaz hakkında haber yayımlandı.

Ülkede faaliyet gösteren bir bankanın, FETÖ iltisaklı kurumun yaklaşık 2,5 milyon avroluk kredi borcunu tahsil etmek için hukuki süreç başlattığı ifade edilen haberde, bu kurumun kredi sözleşmesindeki koşulları yerine getirmediği için bankanın sözleşmeyi feshederek, söz konusu borcun tahsili için tedbirler aldığı belirtildi.

FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye'de değil, hastalıklı ideolojilerini çocuklara bulaştırmayı sürdürdüğü Bosna Hersek'te de devam ettiği vurgulanan haberde, 1999'dan itibaren 12 kez temsilci değiştirmiş olmalarının bu kurumun temiz işlerle uğraşmadığının ispatı olduğu aktarıldı.

Başta Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere birçok Batı Balkan ülkesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen kurum ve şirketler faaliyet gösterirken, örgüt, kamu kurumlarında da varlık göstermeye çalışıyor. Bulunduğu ülkelerde öncelikle eğitim alanında faaliyetlerini genişletmeye çalışan FETÖ'nün Bosna'da 15, Arnavutluk'ta 12, Makedonya'da 7, Kosova'da 5 ve Sırbistan'da bir okulu bulunuyor.

Banka hesapları donduruldu

Bankanın, borcun tahsili için aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından söz konusu okulların gayrimenkullerinin satışına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı ifade edilen haberde, eski adı "Bosna Sema" olan bu kurumun el değiştirme ile ilgili bankayı haberdar etmekle yükümlü olmasına rağmen bunu yapmadığı ve bankanın 16 Mayıs'ta sözleşmeyi feshettiği bildirildi.

Öte yandan, 18 Nisan 2018 itibarıyla Richmond Park Okullarının Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesine yaklaşık 23 bin avroluk vergi borcu olmasının da bankanın kredi sözleşmesini feshetmesinde etkili olduğu vurgulandı.

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Bankanın söz konusu kurumun hesaplarını da bloke ettiği aktarılan haberde, Richmond Park Okullarının yaptığı itiraz üzerine Saraybosna Belediye Mahkemesinin hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde karar verdiği, ancak Saraybosna Kanton Mahkemesinin blokelerin kaldırılması kararını iptal ederek davanın yeniden görülmesine hükmettiği anlatıldı.

AA Bosna Hersek'te daha önce 'Bosna Sema' adı altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı eğitim kurumuna ait gayrimenkullerin satışına ilişkin hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

"Birçok yasayı çiğnediler"

Haberde görüşlerine yer verilen banka avukatlarından Anel Kurtovic, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim verilen Richmond Park Okullarının Bosna Hersek'te birçok yasayı çiğnediğini söyledi.

Kurtovic, bu kurumun çiğnediği en önemli yasalardan birinin Para Aklama ve Terör Eylemlerinin Finansmanının Engellenmesi Yasası olduğunu vurgulayarak, bu yasada kurumların para aklama ve terör eylemlerinin finansmanının engellenmesi noktasındaki sorumluluklarının net bir şekilde tanımlandığına dikkati çekti.

Kurtovic, bu kurumun Saraybosna kantonundaki birden fazla eğitim kanununu da çiğnediğine işaret ederek, son 6 yıl içinde birçok kez kurucusunu ve yetkili kişisini değiştiren Richmond Park Okullarının buna dair ilgili bakanlığı bilgilendirip bilgilendirmediğinin net olmadığını dile getirdi.

Richmond Park Okullarının, çok düşük sermayeli bir offshore şirket olduğunu aktaran Kurtovic, bu tür şirketlerin daha çok kurucularının kimliğini gizlemek amacıyla kurulduğunun altını çizerek, Bosna Hersek'te bu kurumun gerçek sahiplerinin kim olduğunun belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Kurtovic, banka hesapları dondurulmuş ve vergi borcu bulunan bu kurumun nasıl ve kim tarafından finanse edildiği sorusunun önemli olduğunu da vurgulayarak, bunun tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

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Gayrimenkulleri ipotekli

Haberde ayrıca, söz konusu FETÖ iltisaklı kurumun gayrimenkullerinin başka bir kredi için ipotek edildiği bildirilirken, FETÖ bağlantılı "Fidan" isimli turizm şirketinin 2013'te yaklaşık 750 bina avroluk bir kredi için Bosna Sema'ya ait gayrimenkulleri ipotek olarak gösterdiği kaydedildi.

Fidan Tur'un da banka ile sözleşmeye uymadığı ve halen 300 bin avro civarında borcu bulunduğu aktarılan haberde, milyonlarca avroluk gayrimenkulleri bulunan firmanın kuruluş sermayesinin 12 bin avro olmasındaki çelişkiye de işaret edildi.