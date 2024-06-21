FETÖ’den Biden’a ‘imdat’ mektubu

Elebaşı Fetullah Gülen’in sağlığının bozulmasıyla örgüt içi kavgaların gün yüzüne çıktığı FETÖ, toparlanmak için gündem değiştirme peşinde. Kendilerine imkan verilen her platformda Türkiye’yi karalamaya çalışan örgüt üyelerinin şimdi de Beyaz Saray’a ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; FETÖ, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’yi şikayet eden bir mektup yazdı. ABD’li bazı kongre üyelerinin de katkı verdiği öğrenilen mektupta, Biden’dan Türkiye üzerinde baskı kurması istenecek.

KARA PROPAGANDAYA DEVAM

FETÖ’cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik “haksız politikalar” izlendiğini savunuyor. FETÖ’cüler mektupta, Türkiye’nin iç işlerini ilgilendiren konularda da iftiralara yer vermiş. Mektupta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya hakkında aldığı kararların uygulanmadığı iddiasıyla Türk hükümeti Biden’a şikâyet ediliyor.

İMZA KAMPANYASI YAPIYOR

Henüz paylaşılmayan mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası özellikle dikkat çekiyor. ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının “insan hakları temelli” olması talep edilip baskı yapması isteniyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümüne günler kala hazırlanan mektup için örgütün bir imza kampanyası düzenlediği de belirlendi. FETÖ’nün, imza sayısının artması ile Biden üzerinde etkisini artırmayı hedeflediği bildiriliyor.

Dönüş çabaları sürüyor

Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri FETÖ mensubu tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması. FETÖ’cüler, ABD Başkanı’na yazdıkları mektup ile 15 Temmuz’da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden hâlâ “aklanmanın” yollarını arıyor.







