Dünya Fransız dergisi FETÖMETREyi günün kelimesi seçti
AVRUPA

Fransız dergisi 'FETÖMETRE'yi günün kelimesi seçti

Fransız dergisi 'FETÖMETRE'yi günün kelimesi seçti

Kripto FETÖ mensuplarını deşifre etmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖMETRE" uygulamasının ünü Fransa'ya kadar ulaştı. FETÖMETRE, Fransız Courrier İnternational dergisi tarafından 'günün kelimesi' seçildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanmış FETÖ'cüleri adil ve bilimsel ölçütlere dayanarak tespit etmek için geliştirilen FETÖMETRE'nin ünü Fransa'ya kadar uzandı. Fransız Courrier İnternational dergisinin internet sitesi günün kelimesi olarak, (Le mot du jour. “Fetömètre”) FETÖMETRE'yi seçti. Geliştirilen sistemin terör örgütü yandaşlarını bulup ortaya çıkardığı ifade edildi.

Star'ın haberine göre, TSK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Cihat Yaycı ve ekibinin geliştirdiği FETÖMETRE ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası içine yuvalanmış hainleri hızla ve büyük oranda tespit ederek kurumla ilişiklerini kesti.

Cihat Yaycı'nın geliştirdiği FETOMETRE ile FETÖ'cü personeli tespit etmek için 75 Ana Kriter, 263 Alt kriterden oluşuyor. Bu kriterler baz alınarak, 30'a yakın kurumdan elde edilen bilgiler sisteme işleniyor ve puana dönüştürülüyor. Belirlenen puan aralıkları sayesinde personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi konularda karar verilmesi kolaylaşıyor.

FETÖMETRE, Fransız Courrier İnternational dergisi tarafından 'günün kelimesi' seçildi.

7 AŞAMADA BYLOCK TESPİTİ

-Emekliler dahil tüm personelin Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemi'nde kayıtlı kendi telefon numaraları,

-Acil durumlarda irtibat kurulacak yakınlarına ait telefon numaraları,

-10 senelik log kayıtlarında geçen telefon numaraları,

-Şahsi dosyalarında bulunan geçmişe yönelik izin belgelerinde beyan ettikleri telefon numaraları,

-MASAK tarafından şüpheli para transferi yaptığı belirlenen personelin transfer bilgisinde yer alan telefon numaraları tespit ediliyor.

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- Tespit edilen yaklaşık 1 milyon numara Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi'nde bulunan "Bylock Arama Motoru"nda kontrol edildi. Kayıt edilme ve silinme tarihleri karşılaştırılıyor.

-Numaralar ayrıca Kamu kurumlarından muhtelif zamanlarda intikal edilen tüm Bylock kullanıcı listeleriyle de ayrıca teyit ettiriliyor.

Fetömetre paniği
GÜNDEM
Fetömetre paniği

Karaya da Fetömetre
GÜNDEM
Karaya da Fetömetre
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