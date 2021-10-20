​FETÖ’yü dost ülkelerden temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Togo’nun FETÖ ile mücadeleye desteği takdire şayandır. FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci ayağında dün Togo’nun başkenti Lome’ydi. Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi: “İnşallah yıl sonuna kadar Togo’da Ankara Büyükelçiliği açılacaktır. Togo’nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayandır. Sayın cumhurbaşkanı bizzat verdiği talimatlarla Togo’daki FETÖ okullarının kapatılmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadeledeki kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ

“Maarif Vakfı’mız verdiği eğitimle Togolu gençlerin yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bugün Maarif Vakfımızın bir spor okulu açması konusunda mutabık kaldık. Değerli dostum, FETÖ konusunda hassas. FETÖ belasından bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz. Onların da bu konuda aynı hassasiyet içinde olduğunu biliyorum. İnşallah bunu başaracağız. Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo’nun yanında yer almaya devam edeceğiz.”

REKLAM

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı ilk kez gideceği Togo oldu. Kara kıtanın en küçük ülkelerinden Togo'da ortak anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.<br><br> Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle buluştu Dört günlük Afrika seyahatinin üçüncü gününde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TEKRAR GELECEĞİM

Erdoğan, “Aynı şekilde koronavirüs konusunda da dayanışmamızı sürdüreceğiz. Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız” dedi. Afrika ziyaretlerine de değinen Erdoğan, 28 ülkeye 38 ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. Erdoğan, “Çok kısa bir süre sonra Afrika’ya tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim” diye konuştu.

Dörtlü zirve

Erdoğan, Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme sonrası dört liderin imzasıyla yayımlanan bildiride DEAŞ, FETÖ ve Boko Haram dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı. Bildiride, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlere uyma çağrısında bulunuldu.

REKLAM