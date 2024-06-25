Fidan: Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Dünya Savaşı riskiyle ilgili bir soruya “Bence dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, bu tehdidi ciddiye almalı. Böyle bir risk var. Bunu biz baştan beri diyoruz. Bu, bir yani gerçekten hesabı kitabı yapılmış mesele” cevabını verdi. Bakan Fidan, katıldığı Habertürk yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Fidan, özetle şunları kaydetti:
Çekya’yla maç öncesi diplomasi
A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16’ya kalmak için yarın karşılaşacağı Çekya’dan, misafirler başkente gelecek. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuğu olarak Ankara’da olacak. 2024 yılı, Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümüne denk geliyor. Fidan’ın Çekyalı mevkidaşı ile görüşmesinde, ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla ve mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.