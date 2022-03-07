Dünya Fijide 6,1 büyüklüğünde deprem
AMERİKA

Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem
Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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