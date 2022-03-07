Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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