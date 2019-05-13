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Dünya Filipinler seçiminde Moro lideri oy kullandı
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ASYA

Filipinler seçiminde Moro lideri oy kullandı

Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, ülke genelinde düzenlenen seçimlerde ilk kez oy kullandı. Toplam 18 bin koltuk için 43 bin 500 adayın yarıştığı seçimlerde 62 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Haber Merkezi AA
Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murat İbrahim.
Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murat İbrahim.

Filipinler ulusal basınında çıkan haberlere göre, Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murat İbrahim, Mindanao Adası'nın Sultan Kudarat şehrindeki Simuay Junction Merkez İlkokulu'nda sandık başına gitti.

  • İbrahim, federal parlamentonun büyük bölümü ile yerel yönetimlerin belirleneceği ülke genelindeki bir seçimde ilk defa oy kullandı.

Sandık başında değerlendirmede bulunan İbrahim, oy verme sürecinde Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte'nin ülkeye katkı sağlayanların seçilmesi konusundaki yönergelerinin önemli faktör oluşturduğunu söyledi.

Ülkede federal parlamentonun üst kanadı Senatodaki 24 sandalyenin 12'sinin yanı sıra alt kanadı Temsilciler Meclisinin tümü, 81 eyaletin valileri, şehir ve ilçe belediye başkanları ile yerel parlamento üyeleri belirlenecek.

Toplam 18 bin koltuk için 43 bin 500 adayın yarıştığı seçimlerde 62 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

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