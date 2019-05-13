Filipinler seçiminde Moro lideri oy kullandı Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, ülke genelinde düzenlenen seçimlerde ilk kez oy kullandı. Toplam 18 bin koltuk için 43 bin 500 adayın yarıştığı seçimlerde 62 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2019, 15:31 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2019, 15:39 AA