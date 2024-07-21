Filipinler ve Çin İkinci Thomas Sığı'nda geçici anlaşmaya vardı

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığından Çin ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Manila ve Pekin yönetiminin, Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tarafların, Güney Çin Denizi'nde "gerginliği azaltma ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla idare edilmesi" ihtiyacının farkında olduğu ifade edilen açıklamada, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi yer almadı.