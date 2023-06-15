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Dünya

Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Batangas eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu.

15:42 . 15/06/2023 Perşembe
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Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in Batangas eyaletinde yerel saatle 10.20 sıralarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Calatagan bölgesinin 15 kilometre batısı olan depremin yerin 119 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, depremin metrelerce derinlikte meydana gelmesi nedeniyle tsunami beklenmediği, 1.5 ve 3.1 büyüklüklerinde artçı sarsıntıların yaşandığı kaydedildi.

Eğitime ara verildi

Depremde can kaybı ve büyük ölçekli hasar bildirilmezken, sarsıntı anında panikleyen Filipinliler panikle sokaklara döküldü. Filipinler Ulusal Demiryolları, bazı tren seferlerin güvenlik denetimleri nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, devlet kurumlarında da çalışmaya ara verildi.



#Filipinler
#deprem
#Batangas
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