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Dünya

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08:32 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.



#DEPREM
#Filipinler
#Sangay
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