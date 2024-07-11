Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Depremler sonrası, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Son deprem Afyonkarahisar, Hatay, Malatya, İzmir ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.