Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Depremler sonrası, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Son deprem Afyonkarahisar, Hatay, Malatya, İzmir ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.