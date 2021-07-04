Filipinler'de askeri uçak düştü

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

40 kişi sağ kurtarıldı

General Sobejana, kazadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada 40 kişinin kurtarıldığını belirterek "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yeni mezun askerler

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

17 kişi öldü

Filipinler ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sulu eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.