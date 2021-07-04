Dünya Filipinlerde askeri uçak düştü
ASYA

Filipinler'de askeri uçak düştü

Asya ülkesi Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak, Jolo Adası'na inmeye çalışırken düştü. Filipinler ordusu tarafından yapılan açıklamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçak, askeri okuldan yeni mezun olanları taşıyordu.

Haber Merkezi Diğer
Filipinlerde askeri uçak düştü
Fotoğraf: @AlertsPea (Twitter)

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

40 kişi sağ kurtarıldı

General Sobejana, kazadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada 40 kişinin kurtarıldığını belirterek "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yeni mezun askerler

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

17 kişi öldü

Filipinler ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sulu eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Myanmar'da askeri uçak fabrikanın üzerine düştü: 13 ölü var
DÜNYA
Myanmar'da askeri uçak fabrikanın üzerine düştü: 13 ölü var
Abone Ol Google News
Türkiyenin Maldivlerine ziyaretçi akını

Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını

Normalleşme sonrası akın akın oraya gidiyorlar.
Yüksek ihracatın formülü kimyada

Yüksek ihracatın formülü kimyada

Son iki ayda yakalanan ihracat liderliği dikkat çekiyor.
Filipinlerde askeri uçak düştü

Uçağın içinde 85 kişi vardı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi...

​Türkiye ortalamasının altında kalan iller için yoğun çalışma.

​Kur'an kursları yarın başlıyor.

​Yunanlar ölüme terk etti.
Teknoloji duruşu bozuyor

Teknoloji duruşu bozuyor

​Prof. Fatma Nur Kesiktaş açıklamalarda bulundu.
Tel tel döküldüler

Tel tel döküldüler

​Gülen'in 'kafir' hamlesi tutmadı.
Kanal’a dev ilgi

Kanal’a dev ilgi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Esed insanlığı vurdu

Esed insanlığı vurdu

Sivil Toplum Kuruluşları hedef seçildi.
PKK 37 yıldır <br>çocukları kullanıyor

PKK 37 yıldır
çocukları kullanıyor

Bir kez daha ABD'nin insan ticareti raporunda kayıtlara girdi.
Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

​Tunus açıklarında batan teknede 84 kişi kurtarıldı.
Biden'ın da haberi var

Biden'ın da haberi var

​CIA bana suikast düzenleyecek.
75 bin 260 yıl <br>hapsi isteniyor

75 bin 260 yıl
hapsi isteniyor

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Bir zamanlar ithalatçı olduğumuz ürünlerde şimdi ihracat yapıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.