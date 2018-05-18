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Yenikapı mitingine hangi liderler katılıyor?

Filistin Başbakanı da Yenikapı'da

Türkiye'nin Kudüs'ün işgaline karşı düzenlediği Yenikapı mitingine, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da katıldı.

Yeni Şafak
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Yenikapı'da.
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Yenikapı'da.

Türkiye, Kudüs’ün ikinci işgaline ve Filistinlilerin vahşice katledilmesine karşı tek yürek, tek ses oldu. Uluslararası arenada İsrail ile diplomatik mücadele sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine yüzbinlerce kişi Yenikapı Meydanı'nda buluştu.

Yenikapı'daki dev mitinge Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da katılıyor.

Filistin Başbakanı Hamdallah, mitingde şu açıklamayı yaptı:

"Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Yenikapı'daki miting alanına geldikten sonra, MHP lideri Bahçeli ve Filistin Başbakanı Hamdallah ile halkı selamladı.

Erdoğan miting alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı. Erdoğan, buradan helikopterle Yenikapı Miting Alanı'na geçti.

AA
Binlerce kişi, Yenikapı'daki Kudüs mitinginde...

Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı. Protokol üyeleri, kalabalığı selamladı.

Miting öncesinde Dursun Ali Erzincanlı "Kudüs" temalı şiirler, Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya da sevilen ezgilerini seslendirdi.

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