Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü

Hayat

Çocuk düş görmez yetişkin kabustadır

Murat Çeri’nin ilk uzun metraj filmi Bir Düş Gördüm vizyona girdi. Film, bir çocuğun ailesi ile geçirdiği trafik kazası sonrası yalnızlığını ve yalnız bırakılmayışını anlatıyor. Köyde edindiği arkadaşlıklar, karıştığı kavgalar, köyün delisi ile kurduğu ilişki Tarık’ın kendisine dönmesine ve ailesi ile alakalı hatıralarına ulaşmasına yardımcı olacak mıdır? Sorumuz bu mudur? Evet. Fakat yetmez.