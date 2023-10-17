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Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in hastane katliamı sonrası Ürdün ziyaretini yarıda kesti

Dörtlü zirve için Ürdün'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgalci İsrail'in en az 500 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldı.

23:35 . 17/10/2023 Salı
AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Ürdün'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şeyh açıklamasında, Ürdün, Mısır, Filistin ve ABD'nin katılacağı dörtlü zirve kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Devlet Başkanı Abbas'ın ülkesine dönme kararı aldığını ve Filistinli yöneticileri acil toplantıya çağırdığını kaydetti.

Filistin yönetiminde yarın yapılacak dörtlü zirveyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Kralı 'dörtlü zirve' yapılacağını duyurmuştu

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#Hastane
#Saldırı
#Filistin Devlet Başkanı
#Mahmud Abbas
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