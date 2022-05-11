Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri dosyasının UCM'de takipçisi olacağız

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basın ve insan hakları kuruluşlarını Ebu Akile'nin öldürülmesi olayı için UCM'ye başvurmaya çağırdı.

UCM başta olmak üzere açılacak tüm davalarda Ebu Akile dosyasının takipçisi olacaklarını belirten Dik, "Ebu Akile, sadece İsrail'in barbar politikasının değil aynı zamanda uluslararası çifte standardın da kurbanı oldu." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, İsrail'in işgal altındaki Filistin'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine dair şüpheler olduğuna karar veren UCM'nin sessiz kalarak, şu ana kadar işlenen suçlarla ilgili soruşturmalarda somut bir adım atmadığını söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada ise görevini yaptığı sırada öldürülen Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "İsrail terörizminin kurbanı" olduğu belirtilmişti.

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Ne olmuştu?

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

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Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.