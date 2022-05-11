Dünya Filistin Dışişleri Bakanlığı Aljazeera muhabiri dosyasının UCMde takipçisi olacağız
ORTADOĞU

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri dosyasının UCM'de takipçisi olacağız

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesinde takip edileceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri dosyasının UCMde takipçisi olacağız
Arşiv

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basın ve insan hakları kuruluşlarını Ebu Akile'nin öldürülmesi olayı için UCM'ye başvurmaya çağırdı.

UCM başta olmak üzere açılacak tüm davalarda Ebu Akile dosyasının takipçisi olacaklarını belirten Dik, "Ebu Akile, sadece İsrail'in barbar politikasının değil aynı zamanda uluslararası çifte standardın da kurbanı oldu." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, İsrail'in işgal altındaki Filistin'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine dair şüpheler olduğuna karar veren UCM'nin sessiz kalarak, şu ana kadar işlenen suçlarla ilgili soruşturmalarda somut bir adım atmadığını söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada ise görevini yaptığı sırada öldürülen Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "İsrail terörizminin kurbanı" olduğu belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

Savaş muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü dünya basınında: Acı gerçek ortaya çıktı
DÜNYA
Savaş muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü dünya basınında: Acı gerçek ortaya çıktı

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
OYNAT 00:59
Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

İbret olsun diye astılar

İbret olsun diye astılar

Savaşın acı yüzü hiç unutulmayacak.
Üç metrelik yılan paniği

Üç metrelik yılan paniği

İtfaiye ekibi samanlıkta aradı.
Selçuk Bayraktar ABDli firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

​Mağazanın tavanı çöktü.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı benzemez ittifakı sandığa gömeceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.