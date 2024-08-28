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Filistin Kızılayı: İsrail askerleri mülteci kampına baskın düzenleyerek çalışanlarımızı gözaltına aldı

Filistin Kızılayı (PRCS), işgalci İsrail askerlerinin Al-Faria mülteci kampına baskın düzenleyerek PRCS çalışanlarını gözaltına aldığını duyurdu. PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.

13:12 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:13 - 28/08/2024 Çarşamba
DHA
PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.
PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail askerlerinin Al-Faria mülteci kampına baskın düzenleyerek PRCS çalışanlarını gözaltına aldığını duyurdu.

PRCS'den bugün yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Tubas kenti yakınlardaki El- Faria mülteci kampına baskın düzenlediği belirtilerek, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılay Derneği'nin Al-Far'a mülteci kampındaki tıbbi noktasına baskın düzenledi, ekipleri gözaltına aldı ve onlarla tüm iletişimimizi kesti” denildi.

PRCS'nin paylaştığı görüntülerde bir çalışanın baskın düzenleyerek diğer çalışanları gözlatına alan İsrail askerlerini çatıdan gizlice telefon ile kayda aldığı görüldü.




#Filistin Kızılayı
#Gazze
#İsrail
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