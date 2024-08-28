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İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistin Kızılayı'na ait sağlık noktasını bastı

Filistin Kızılayı (PRCS), işgalci İsrail askerlerinin Al-Faria mülteci kampına baskın düzenleyerek PRCS çalışanlarını gözaltına aldığını duyurdu. PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.

13:12 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:20 - 28/08/2024 Çarşamba
DHA
PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.
PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda Filistin Kızılayına ait sağlık noktasını basarak Acil Bölüm Müdürü Nidal Avde'yi darbetti. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Faria Mülteci Kampı'ndaki sağlık noktasını bastığı belirtildi. Baskın sırasında sağlık noktasındaki görevlilerin alıkonulduğu ifade edildi.


İsrail askerlerinin ayrıca sağlık noktasının Acil Bölüm Müdürü Avde'yi de darbettiği kaydedildi. Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin sağlık noktasını bastığı görülüyor.


Görüntülerde, çok sayıda sağlık çalışanının alıkonularak ayakta bekletildiği kameraya yansıyor.


İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı bildirilmişti. Devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 9 Filistinli öldü, 11 Filistinli de yaralandı.

PRCS'nin paylaştığı görüntülerde bir çalışanın baskın düzenleyerek diğer çalışanları gözaltına alan İsrail askerlerini çatıdan gizlice telefon ile kayda aldığı görüldü.




#Filistin Kızılayı
#Gazze
#İsrail
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