İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistin Kızılayı'na ait sağlık noktasını bastı

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı bildirilmişti. Devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 9 Filistinli öldü, 11 Filistinli de yaralandı.