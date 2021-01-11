Filistin Orta Doğu'da Rus "Sputnik V" koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu Filistin Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısını tescil etti. Filistin’in Orta Doğu’da aşıyı tescil eden ilk ülke olduğu kaydedilen açıklamada, "Aşı, Filistin'de hızlandırılmış prosedür kapsamında ek klinik deneyleri yapılmadan tescillendi." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 11 Ocak 2021, 16:15 Son Güncelleme: 11 Ocak 2021, 16:22 AA