Dünya Filistin Orta Doğuda Rus "Sputnik V" koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu
ORTADOĞU

Filistin Orta Doğu'da Rus "Sputnik V" koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısını tescil etti. Filistin’in Orta Doğu’da aşıyı tescil eden ilk ülke olduğu kaydedilen açıklamada, "Aşı, Filistin'de hızlandırılmış prosedür kapsamında ek klinik deneyleri yapılmadan tescillendi." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Aşının ilk partisi, Filistin'e bir ay içinde ulaşacak.
Aşının ilk partisi, Filistin'e bir ay içinde ulaşacak.

Filistin'in, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu bildirildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan (RDIF) yapılan açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısını tescil ettiği belirtildi.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı: Arjantin'de salgının sonunun başlangıcı
DÜNYA
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı: Arjantin'de salgının sonunun başlangıcı

Bir ay içerisinde ulaşacak

Filistin’in Orta Doğu’da aşıyı tescil eden ilk ülke olduğu kaydedilen açıklamada, "Aşı, Filistin'de hızlandırılmış prosedür kapsamında ek klinik deneyleri yapılmadan tescillendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşının ilk partisinin Filistin'e bir ay içinde ulaşacağı aktarıldı.

Sputnik V aşısı, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya ve Cezayir'de tescillenmişti.

Sputnik V Rusya’nın tamamında halka uygulanmaya başlandı
DÜNYA
Sputnik V Rusya’nın tamamında halka uygulanmaya başlandı
Abone Ol Google News
Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca ortalık karıştı.
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

​Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşıyor.
İranda Kasım Süleymaninin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar

'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.