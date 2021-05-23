Dünya Filistin Sağlık Bakanı İsrail güçleri sivilleri öldürmek için vücutlarının üst kısımlarına ateş etti
ORTADOĞU

Filistin Sağlık Bakanı: İsrail güçleri sivilleri öldürmek için vücutlarının üst kısımlarına ateş etti

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sağlık personeline karşı 89 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda iki doktorun hayatını kaybettiğini ifade eden Keyle, "Yaralanmaların vücutların üst kısımlarında olması nedeniyle İsrail güçlerinin öldürmek kastıyla ateş açtıklarını fark ettik" dedi.

Haber Merkezi AA
Filistin Sağlık Bakanı: İsrail güçleri sivilleri öldürmek için vücutlarının üst kısımlarına ateş etti
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Keyle, Ramallah'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki sağlık merkezlerini hedef aldığını, ambulans ve ekiplerin çalışmalarını engellediğini belirtti.

Sağlık ekiplerine yönelik 89 ihlal

İsrail'in ayrıca yaralıların sağlık kuruluşlarına ve hastaların koronavirüs merkezlerine erişimini de engellediğine dikkati çeken Keyle, "Bakanlık, sağlık merkezleri ve ambulans ekiplerine yönelik 89 ihlal tespit etti. Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılarda iki doktor hayatını kaybetti, bir doktorun durumu ağır olmak üzere çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı." dedi.

Yapılanların uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin açıkça ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Keyle, İsrail'in Beyt Hanun, Şifa, Endonezya hastaneleri, Hale eş-Şeva, Er-Rimal başta olmak üzere bazı sağlık merkezlerini de bombaladığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırıların ikinci gününden itibaren hazır olmalarına rağmen İsrail'in Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme ve kan üniteleri girişine sadece cumartesi günü izin verdiğini anlatan Keyle, "Batı Şeria hastaneleri yaralıların bir kısmını karşılamaya hazır. Mısır ve Ürdün de aynı şekilde." diye konuştu.

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"Öldürmek için vücutlarının üst kısımlarına ateş ettiler"

Keyle, "İşgal altındaki Kudüs'teki hastanelerde İsrail ordusunun Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin yanı sıra Kudüs'ün kasaba ve mahallelerindeki vatandaşlara yönelik saldırıları sonucunda yaralanan 400'den fazla yaralı tedavi görüyor. Bunlardan 22'sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kudüs hastanelerindeki yaralıları ziyaret ettiğini belirten Keyle, bu ziyarette yaralıların sayısının çok olması ve yaralanmaların vücutların üst kısımlarında olması nedeniyle İsrail güçlerinin öldürmek kastıyla ateş açtıklarını fark ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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