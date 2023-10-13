Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil müdahale çağrısı: Binlerce yaralı var

Gazze’de insani durumun çok kötü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede batı?” dedi. TÜGVA Teşkilat Buluşması’nda konuşan Erdoğan, bölgeye ikinci uçak gemisi gönderen ABD’yi de eleştirdi: Amerika nere, Akdeniz, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?”