Filistin ve İsrail ateşkes sağlanması için anlaştı

İşgalci İsrail'in 9 Mayıs Salı günü başlattığı ve toplam 33 Filistinliyi şehit ettiği saldırılar sonrası ateşkes sağlandığı bildirildi.

Filistin ve İsrail, Mısır ara buluculuğunda ateşkes sağlanması konusunda anlaştı.

İsrail'den bir heyet, Mısır hükümetinin Gazze'deki Filistinli gruplarla geçici ateşkes teklifini görüşmek üzere Kahire'ye gitmişti.





İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'den bir heyet, Mısır hükümetinin teklif ettiği Gazze'deki Filistinli gruplarla geçici ateşkesi görüşmek üzere bu ülkenin başkenti Kahire'ye gitmişti.





Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, adını vermek istemeyen Filistinli bir kaynak daha önce, Mısır'ın İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes önerisinde bulunduğunu belirtmiş, tarafların teklifi değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetmişti.





İsrail ordu radyosuna göre de adını vermek istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkili, "Gazze'den roket atışları devam ettiği sürece İsrail'in saldırılarının devam edeceğini" ifade etmişti.

Ne olmuştu?





İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.





İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.





İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.





Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti.





Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybederken, bugünkü roket saldırılarında 1'i ağır, 3 İsrailli yaralandı.

İsrail protesto edildi

Öte yandan İsrail'in başkenti Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı'nda toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, saldırıların durmasını talep eden pankartlar açtı.



