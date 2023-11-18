Filistin yönetimi Şifa Hastanesi'ndeki binlerce insanın hayatından İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sürdürmesi kınandı.





Açıklamada, "İşgalci İsrail'i, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan prematüre bebekler, yeni doğanlar, hasta ve yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere binlerce insanın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." uyarısında bulunuldu.





İsrail güçlerinin hastaneyi sıkı askeri kuşatma altına aldığı ve içerideki vatandaşları yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı kaydedilen açıklamada, "İşgalciler, hastanenin merkezi eczanesinin kontrolünü ele geçirerek burayı büyük bir hapishaneye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, İsrail'in girmesine izin verdiği su ve yiyeceklerin binlerce kişiden sadece çok azı için yeterli olduğu belirtilerek, yaralı, hasta ve çocukların her an ölüm tehlikesiyle yüzleştiğine işaret edildi.





Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma, uluslararası yardım kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletlere, hastanede mahsur kalanların hayatlarını kurtarmak ve onlara koruma sağlamak için acil hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.





- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.





İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.





İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.





Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.











